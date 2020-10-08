ERC — официальный дистрибьютор Commvault в Азербайджане, Украине и странах СНГ

В сентябре 2020 года международный холдинг ERC объявил о подписании контракта в Азербайджане, Украине, Грузии и странах СНГ с компанией COMMVAULT SYSTEMS, ведущим производителем оборудования и программного обеспечения корпоративного класса для управления данными в облаках и внутри ИТ-инфраструктуры предприятий.

«Развитие партнерской сети для Commvault всегда является приоритетной задачей. Партнерство с ERC позволит нам повысить фокус на рынок Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и других стран, где Commvault рассчитывает еще больше наращивать свое присутствие. Мы надеемся, что данное партнерство расширит возможности нашего канала, сделает доступным весь спектр услуг портфеля Commvault и ERC для заказчиков, которым необходимо решать задачи по защите и хранению данных в своих организациях. Совместно мы рассчитываем охватить все сегменты рынка, от малого бизнеса до enterprise, благодаря продуктам Complete, обновленному Activate, Hedvig, а также недавно представленному Disaster Recovery», — комментирует Иван Засохлин, глава представительства Commvault.

COMMVAULT является лидером рынка по версии авторитетных изданий, таких как Gartner, Forester и другие.

Компания ERC с гордостью представляет в Украине, Грузии и странах СНГ решения мирового производителя COMMVAULT для управления информацией и защитой корпоративных данных, что позволяет компаниям преобразовать свои данные в стратегический актив.

Взаимные бизнес-интересы COMMVAULT и ERC выражены в эффективной стратегии по развитию рынков Украины и стран СНГ, популяризации решений и формировании партнерского канала с высокой экспертизой. Комплиментарность решений COMMVAULT с решениями других производителей в портфеле ERC обеспечат синергетический эффект. Все это, по нашим прогнозам, даст толчок к быстрому проникновению на указанные рынки для эффективного удовлетворения потребностей наших заказчиков», — отметила Татьяна Корженко, директор дивизиона корпоративных решений, ERC.

Холдинг ERC, представленный в Украине ведущим Value Added Distributor компанией ERC, развивает бизнес также в других странах, обладая солидным портфелем контрактов на дистрибуцию продукции лидеров мирового рынка ИТ и электроники потребительского и корпоративного сегментов. Более 300 контрактов с поставщиками-грандами мировой индустрии и свыше 3 500 дилеров и заказчиков активно работают, каждый из них уникально по своим возможностям.

Более 25 лет опыта в Украине, профессиональный коллектив, современный логистический комплекс, эффективный сервисный центр, уникальные и актуальные маркетинговые инструменты, а также оснащенный для всех задач многомодульный учебный комплекс определяют основные преимущества деятельности компании.

ERC планирует уже в ближайшее время предоставить бизнес-партнерам квалифицированную предпродажную, маркетинговую, техническую поддержку на каждом этапе: от знакомства с решениями COMMVAULT до их имплементации. Сотрудничая с ERC, можно получить:

консультации по партнерской политике COMMVAULT

помощь и сопровождение при продаже конечному заказчику

технические консультации и помощь в демонстрациях и пилотных проектах

обучение как технических специалистов, так и специалистов в области продаж

защиту проектов при выполнении простых правил и порядка действий

расширение конечного предложения комплементарными решениями

По вопросам портфолио COMMVAULT и возможного сотрудничества, а также по другим вопросам можно обращаться по электронному адресу: [email protected] или по имеющимся контактам в компании ERC.