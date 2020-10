Electronic Arts анонсировала ремастер Need for Speed: Hot Pursuit

Компания Electronic Arts анонсировала Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, переиздание игры 2010 года, разработанной Criterion Games.

Помимо базовой игры, которая предлагает высокоскоростные гонки и погони с участием полиции, переиздание включает в себя премиальные SCPD Rebel Racer Pack, Super Sports Pack, Armed & Dangerous Pack, Lamborghini Untamed Pack и Porsche Unleashed Pack. Также разработчики добавили кроссплатформенный мультиплеер для соревнований между владельцами разных консолей и ПК.

Все DLC добавляют более шести часов игрового процесса, а также 30 новых испытаний. Ремастер также включает в себя новые достижения, цвета автомобилей, обвесы, обновленный режим фото, а также улучшения различных элементов игрового процесса. Была улучшена графика: используется обновленный интерфейс, отражения и текстуры более высокого качества, улучшенное сглаживание.

На PC игра поддерживает 4K-разрешение при 60fps, на PlayStation 4 Pro и Xbox One X — режимы 4K/30fps или 1080p/60fps, на PlayStation 4 и Xbox One — 1080p/30fps, на Nintendo Switch — 1080p/30fps (с док-станцией) или 720p/30fps (без док-станции).

Издатель также сообщил системные требования PC-версии.

Минимальные системные требования:

ОС: 64-битная Windows 10;

Процессор: Intel Core i3-2120 или AMD Phenom II X4 965;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTS 450 или AMD Radeon HD 5750;

Оперативная память: 8 Gb, место на диске: 45 Gb.

Рекомендованные системные требования:

ОС: 64-битная Windows 10;

Процессор: Intel Core i5-3500K или AMD FX-8350;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 270x;

Оперативная память: 8 Gb, место на диске: 45 Gb.



Need for Speed: Hot Pursuit Remastered выходит 6 ноября на PC (Origin и Steam), Xbox One и PlayStation 4, а 13 ноября — на Nintendo Switch. Предварительный заказ открыт.