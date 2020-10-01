Другие анонсы Google — новый Chromecast, Google TV и smart-колонка Nest Audio

Компания Google на мероприятии Launch Night In, помимо смартфонов Pixel 5 и Pixel 4a 5G, представила очередное поколение TV-донгла Chromecast, работающего под управлением новой ОС Google TV, а также smart-колонку Nest Audio.

Если раньше устройства Chromecast лишь добавляли поддержку технологии Chromecast, тем самым позволяя транслировать различный контент на телевизор, то новый Chromecast with Google TV стал самостоятельной приставкой. Комплектация устройства пополнилась пультом ДУ, который выполнен в минималистичном дизайне. На нем есть кнопки регулировки громкости, кнопка для вызова Google Assistant, клавиши для запуска YouTube и Netflix, навигация, кнопки «Назад» и «Домой», клавиша выбора источника и кнопка питания.

TV-донгл оснащен модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth, разъемом HDMI для подключения к телевизору и портом USB-C для питания. Поддерживается вывод изображения в 4K при 60 к/с, а также технология HDR. Устройство предлагается в трех расцветках: Snow (белая), Sky (голубая) и Sunrise (розовая).

Главное в Chromecast with Google TV именно Google TV. Это надстройка над операционной системой Android TV. Интерфейс Google TV основан на быстрых рекомендациях телевизионных шоу и стриминговых сервисов, а также рассчитан на трансляцию эфирных каналов. Сразу после включения донгла пользователю будет предложена страница с наиболее интересными, с точки зрения системы и предпочтений владельца, шоу, фильмами и передачами. Google TV также поддерживает протокол Cast для потоковой передачи фотографий со смартфона.

В первой половине 2021 года Google планирует добавить поддержку облачного игрового сервиса Stadia. Ознакомиться с особенностями интерфейса Google TV можно и на смартфоне, загрузив соответствующее приложение из магазина Google Play.

Smart-колонка Nest Audio получила классический для такой категории устройств Google дизайн — округлые формы и тканевое покрытие. Корпус выполнен на 75% из переработанных материалов. Внутри Nest Audio установлен 75-миллиметровый сабвуфер и 19-миллиметровый высокочастотный динамик. Google обещает отличное качество звучания с насыщенными низами и чистыми верхами.

Nest Audio оснащена модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, тремя микрофонами (и кнопкой для их отключения), сенсорной площадкой и светодиодами. Поддерживается технология Chromecast, доступен голосовой помощник Google Assistant. Новинка доступна в пяти расцветках: Sage (мятная), Sand (песочная), Sky (голубая), Chalk (серая) и Charcoal (темно-серая). Размеры устройства составляют 175 х 124 х 78 мм, вес – 1,2 кг.

Chromecast with Google TV можно приобрести за 49,99 долларов. Smart-колонка Nest Audio будет предложена за 99 долларов.