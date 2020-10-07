Dell выпустила компактный саундбар для телевизоров и мониторов

Компания Dell представила звуковую панель Slim Soundbar, предназначенную для телевизоров и мониторов.

Как отмечает производитель, Dell Slim Soundbar (SB521A) является самой миниатюрной и легкой звуковой панелью для телевизоров в мире. Габариты составляют 298 x 18 x 24 мм, вес — всего 114 гр. Специальное магнитное крепление позволяет прикрепить саундбар как к металлической рамке телевизора, так и к торцу монитора, не используя винтового соединения.

Саундбар оснащен динамиком мощностью 3,6 Вт, который воспроизводит звук в частотном диапазоне от 180 Hz до 20 k Hz. Новинка подключается с помощью USB-кабеля и не требует установки драйверов.

Стоимость Dell Slim Soundbar составляет 55 долларов.