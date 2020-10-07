Dell представила mini-LED монитор стоимостью 5000 долларов

Компания Dell представила монитор UltraSharp 32 HDR PremierColor Monitor (UP3221Q). Как заявляет сама компания, это первый в мире монитор с 2000 зонами подсветки mini-LED.

Монитор оснащен 31,5-дюймовым экраном с разрешением 3840 х 2160 пикселей. Частота обновления составляет 60 Hz. Заявлено 93% охвата цветового пространства Adobe RGB и 99,8% охвата DCI-P3. Показатель точности цвета Delta E < 1. Есть сертификация VESA HDR 1000.

Время отклика IPS-панели составляет 8 мс, уровень контрастности с активированной технологией HDR — 1000000:1. Уровень пиковой яркости — 1000 кд/м².

В оснащение входят два Thunderbolt 3, два USB-A 3.2, DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0, аудиовыход. Есть разъем для внешнего колориметра. Поддерживается режим картинка-в-картинке. Подставка позволяет регулировать высоту монитора.

Стоимость Dell UltraSharp 32 HDR PremierColor Monitor составляет 5000 долларов. В продажу поступит 5 ноября.