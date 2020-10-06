06.10.2020

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Cisco научит заказчиков развертывать эффективные системы для совместной работы

С 6 по 9 октября Cisco проведет серию онлайн-мероприятий, посвященных совместной работе и корпоративным коммуникациям в условиях новой нормальности. В мероприятиях смогут принять участие IT-руководители и технические специалисты, которые хотят узнать о том, как решения Cisco для удаленного взаимодействия сотрудников помогают бизнесам стать эффективнее.

В ходе мероприятий эксперты Cisco представят аналитические исследования на тему совместной работы и расскажут о том, как российские компании адаптируются к тому, что часть сотрудников по-прежнему находится «на удаленке», а также поделятся опытом развертывания и поиска неисправностей при построении больших корпоративных систем видеоконференцсвязи. Кроме того, представители Cisco расскажут о лучших практиках проведения пилотных проектов и поговорят о новых способах приобретения продуктов Cisco для совместной работы.

«Мы стремимся обеспечить безопасное и продуктивное удаленное взаимодействие для всех — медицинских учреждений, офисных сотрудников и даже глав государств. Еще до пандемии Cisco была одним из крупнейших провайдеров решений для совместной работы, поддерживая почти половину всех видеоконференций в мире. Сейчас этот объем вырос втрое, — сказал Максим Репин, руководитель подразделения Cisco по продвижению технологий для совместной работы в России. — Мы гордимся, что заказчики всегда могут на нас положиться, и мы продолжим совершенствоваться и оказывать им необходимую поддержку, чтобы вместе преодолеть эти трудные времена».

Подробнее ознакомиться с программой мероприятия, а также зарегистрироваться для участия можно здесь.

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