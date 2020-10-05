Через BirBank теперь можно перечислить средства в Фонд помощи Вооруженным Силам

Чтобы помочь нашей армии в борьбе за освобождение оккупированных земель, люди делают пожертвования в Фонд помощи Вооруженным Силам. Ввиду этого в мобильное приложение BirBank была добавлена возможность перечисления средств на поддержку наших солдат.

Пользователи BirBank, желающие сделать пожертвование в Фонд помощи Вооруженным силам, могут войти в новый раздел приложения и перевести в фонд желаемую сумму с карты или счета онлайн. Пожертвовать средства в фонд помощи можно и через платежные терминалы, находящиеся в филиалах Kapital Bank.