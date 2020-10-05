Asus ROG Strix XG32VC: вогнутый игровой монитор с частотой обновления 170 Hz

Компания Asus представила вогнутый игровой монитор ROG Strix XG32VC с радиусом кривизны 1800R. Максимальная частота обновления 170 Hz.

Монитор получил 31,5-дюймовую матрицу с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Заявлена максимальная яркость 400 кд/м2 и статическая контрастность 3000:1. Время отклика составляет 1 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178°. Цветовой охват не указан, но известно, что монитор поддерживает 10-разрядное представление цветов и соответствует спецификации DisplayHDR 400. Есть поддержка технологий адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync.

Имеется встроенный коммутатор KVM, позволяющий использовать монитор, клавиатуру и мышь с двумя системами поочередно.

Стоимость монитора Asus ROG Strix XG32VC пока не объявлена.