06.10.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияApple объявила дату презентации iPhone 12

Apple объявила дату презентации iPhone 12

Apple

Компания Apple официально объявила дату проведения своей следующей презентации. Как ожидается, мероприятие будет посвящено анонсу iPhone 12.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, посмотреть трансляцию можно будет на сайте компании в 21:00 по бакинскому времени.

Ожидается, что Apple представит четыре модели iPhone 12 — компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 mini, 6,1-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Среди других возможных новинок — полноразмерные наушники AirPods Studio, метки для поиска вещей AirTag и фирменная беспроводная зарядка.

ТЕГИ:
Poco C3: три камеры и аккумулятор 5000 мА·ч за 102 доллара
Nvidia запустила сервис Maxine на основе нейросетей
Новости по теме
Смартфоны
Apple 5 yeni smartfon təqdim edə
Гаджеты
Ring Always Home Cam: первая в м
События
Epic Games стала сооснователем к