Apple объявила дату презентации iPhone 12

Компания Apple официально объявила дату проведения своей следующей презентации. Как ожидается, мероприятие будет посвящено анонсу iPhone 12.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, посмотреть трансляцию можно будет на сайте компании в 21:00 по бакинскому времени.

Ожидается, что Apple представит четыре модели iPhone 12 — компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 mini, 6,1-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Среди других возможных новинок — полноразмерные наушники AirPods Studio, метки для поиска вещей AirTag и фирменная беспроводная зарядка.