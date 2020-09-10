Xiaomi Mi TV Speaker Theater Edition: звуковая система с отдельным сабвуфером стоимостью 100 долларов

Компания Xiaomi выпустила акустическую систему Mi TV Speaker Theater Edition, которая предназначена для использования в составе домашних кинотеатров.

Система включает звуковую панель и отдельный сабвуфер. В состав панели входят два полнодиапазонных динамика и два высокочастотных излучателя. Суммарная мощность системы составляет 100 Вт, из которых 66 Вт приходится на сабвуфер.

Реализован режим Cinema Mode для просмотра фильмов. Система поддерживает беспроводную связь Bluetooth 5.0, есть стандартные аудиоинтерфейсы для проводной передачи сигнала.

Компоненты звуковой системы выполнены в классическом черном цвете. Габариты звуковой панели составляют 900 × 63 × 102 мм, вес — 2,3 кг. Сабвуфер имеет размеры 240 × 240 × 306 мм и весит 4,3 кг.

Новинка Xiaomi уже доступна для заказа по ориентировочной цене 100 долларов.