Жители Азербайджана смогут сразиться в виртуальный футбол с игроками со всего мира

Международная детская социальная программа ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», присутствующая в 211 странах и регионах мира, анонсировала сегодня выпуск игры Football for Friendship World. Релиз запланирован на осень 2020 года. Впервые дети и взрослые из Азербайджана получат возможность участвовать в матчах по правилам «Футбола для дружбы», объединяясь в международные сборные. Новая многопользовательская игра в жанре футбольного симулятора основана на важнейших ценностях программы, таких как дружба, мир и равенство. Игра будет доступна на платформах MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS.

Football for Friendship World (F4F World) позволяет организовывать в реальном времени матчи международных сборных команд, за каждого из футбольных игроков в которых отвечают пользователи из разных стран. В составе каждой команды голкипер, защитник, два нападающих, два полузащитника, а также тренер и запасные. F4F World дает возможность пользователям присоединяться к командам или создавать собственные, приглашая в них случайных или знакомых игроков. Помимо классических правил игрокам впервые доступны матчи по новым правилам, основанные на Девяти ценностях международной программы «Футбол для дружбы»: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

Особенности Football for Friendship World:

рисованный оригинальный дизайн и уникальная кастомизация персонажей

многоуровневые режимы футбольного игрока, тренера клуба, футбольного фаната

возможность участвовать в матчах по правилам «Футбола для дружбы» и их модификациям с использованием супер-ударов

возможность создавать клубы и приглашать в них случайных или знакомых игроков из разных стран

управление карьерой клуба с возможностью играть в нескольких дивизионах и международных лигах.

Разработкой F4F World занимается компания DataArt, создавшая образовательную игровую платформу Skillotron, завоевавшую множество наград, и являющаяся разработчиком глобальных решений для Nasdaq, Travelport, Ocado, Centrica/Hive, Paddy Power Betfair, IWG, Univision, Meetup.

Релиз Football for Friendship World запланирован на осень 2020 года и для первых зарегистрированных пользователей игра будет полностью бесплатной.