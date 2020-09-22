«Защитим Каспий» при поддержке Bakcell и партнеров

На пляжах Баку, в рамках Международного дня чистых берегов, прошла очередная экологическая акция, под девизом «Защитим Каспий!».

Кампания, организованная «Coca-Cola», Bakcell, PASHA Bank, «Carlsberg», «AzEcol», ASAN и Министерством экологии и природных ресурсов, прошла на 20 различных пляжах Баку. Среди организаций, принявших участие и поддержавших данную инициативу были также «Волонтеры ASAN», Государственное рекламное агентство Азербайджана, Радио ASAN, АФФА, Национальный олимпийский комитет и Федерация велосипедного спорта Азербайджана.

В этом году, в рамках акции, направленной на улучшение экологической ситуации в стране, просвещение населения в данной области и поощрение ответственного отношения к окружающей среде, пляжи на территории Бильгях, Новханы, Мардакян, Пиршаги, Шихова, Говсан и Сумгайыта были очищены от мусора.

С целью обеспечения социального дистанцирования, волонтеры, участвующие в данной экологической акции, были разделены на небольшие группы по 10 человек, которые убирали пляжи в разных зонах береговой линии. В результате, 5 тонн мусора было собрано и отправлено на переработку и утилизацию.

Согласно соответствующему решению Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, все участники акции были снабжены медицинскими масками и антисептическими средствами. Наряду с социальным дистанцированием, были учтены все ограничения, действующие в период особого карантинного режима, объявленного на территории страны. Всем участникам акции были предоставлены транспорт, спортивные футболки, прохладительные напитки и еда, а также чистящие средства.

Отметим, что Bakcell уже несколько лет подряд активно поддерживает данную инициативу. Как компания с высоким уровнем корпоративной социальной ответственности, Bakcell является первым оператором мобильной связи в Азербайджане, присоединившимся к этому экологическому движению. Таким образом, компания вносит большой вклад в просвещение в области защиты экологии, а также защиты окружающей среды и здоровья населения.