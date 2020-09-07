Xiaomi выпустила умный сейф со сканером отпечатков пальцев

Компания Xiaomi в рамках своей экосистемы умного дома выпустила небольшой сейф. Устройство поддерживает удаленное управление с помощью смартфона.

Сейф выполнен из стали марки 65Mn (аналог 65Г) с несколькими слоями внутри и защитой от просверливания. Цилиндр замка соответствует С-классу, одного из наиболее распространенных стандартов для подобной продукции. Внутри сейфа находятся две полки, позволяющие хранить документы формата A4. Для разблокировки можно использовать как комбинацию цифр, так сканер отпечатков пальцев.

Настройка и управление сейфом осуществляются через мобильное приложение, а подключение происходит по Bluetooth. Устройство работает от четырех батареек типа АА, которых, по заверению Xiaomi, хватает на один год. Кроме того, есть возможность подключения к сети через разъем USB Type-C.

Стоимость сейфа в Китае составляет 95 долларов.