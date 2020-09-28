Xiaomi представила новые 4К- и 8К-телевизоры линейки Mi TV Master Series

На сегодняшней конференции компания Xiaomi представила две модели телевизоров линейки Mi TV Master Series с экранами диагональю 82 дюйма. Модель Mi TV Master Series 82 получила матрицу IPS разрешением 4К, а в Mi TV Master Series 82 Ultra используется панель Mini LED разрешением 8К.

В 4К-телевизоре используется матрица с кадровой частотой 120 Hz, есть порт HDMI 2.1. Говорится о поддержке HDR, Dolby Atmos, ОС MIUI for TV 3.0 и голосового помощника Xiao Ai 3.0.

8К-телевизор оснащен матрицей Mini LED разрешением 8К с кадровой частотой 60 Hz. Четырехъядерный процессор (модель не названа) способен не только обрабатывать изображение с такими параметрами, но и масштабировать видео до более высокого разрешения. Имеется поддержка тех же функций и технологий, что и в 4К-телевизоре. Отличие в звуковой подсистеме – она состоит из восьми компонентов и имеет собственное обозначение — «Крылья звука». Разработчики уверяют, что по эффективности она эквивалента двум саундбарам.

Mi TV Master Series 82 Ultra получил 4 Gb оперативной и 256 Gb встроенной флеш-памяти, встроенный модем 5G, порт проводной сети Gigabit Ethernet, порт USB 3.0 и видеовход HDMI 2.1. Заявлена полная совместимость модели с игровыми консолями нового поколения.

Xiaomi Mi TV Master Series 82 поступит в продажу в Китае с сегодняшнего дня по стоимости 1470 долларов. Mi TV Master Series 82 Ultra появится в продаже 21 октября и будет предложен за 7335 долларов.