18.09.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииГаджетыXiaomi представила лазерный проектор Fengmi 4K Max

Xiaomi представила лазерный проектор Fengmi 4K Max

Xiaomi Fengmi 4K Max

Компания Xiaomi представила лазерный проектор Xiaomi Fengmi 4K Max, предназначенный для использования в составе домашних кинотеатров премиального уровня.

Xiaomi Fengmi 4K Max

Устройство позволяет выводить изображение диагональю до 200 дюймов (немногим более пяти метров) при разрешении 4K и яркости 4500 ANSI люмен. При этом расстояние до экрана или стены составляет всего 77 см. При проецировании с удаления в 29 см можно получить 120-дюймовую картинку.

Говорится о высокой динамической контрастности, широком цветовом охвате и поддержке HDR10+. За оптимизацию качества изображения отвечает фирменная технология FAV. В оснащение входят три интерфейса HDMI, два порта USB 2.0 Type-A, гнездо для подключения сетевого Ethernet-кабеля и интерфейс S/PDIF. Габариты проектора составляют 608 x 389 x 140 мм. В качестве программной платформы применяется операционная система FengOS.

В настоящее время Xiaomi Fengmi 4K Max доступен для предварительного заказа на площадке онлайн-торговли JD. Стоимость составляет около 4128 долларов.

ТЕГИ:
Кампания «Платите мобильным приложением с Visa»: как увеличился процент оплаты телефонами и количество транзакций
Oracle анонсирует Java 15
Новости по теме
Hardware
Xiaomi, inteqrasiya edilmiş 5G m
Бытовая техника
Xiaomi, sensor ekranlı ağıllı so
Бытовая техника
Xiaomi, ağıllı hamam qızdırıcısı
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!