Xiaomi представила лазерный проектор Fengmi 4K Max

Компания Xiaomi представила лазерный проектор Xiaomi Fengmi 4K Max, предназначенный для использования в составе домашних кинотеатров премиального уровня.

Устройство позволяет выводить изображение диагональю до 200 дюймов (немногим более пяти метров) при разрешении 4K и яркости 4500 ANSI люмен. При этом расстояние до экрана или стены составляет всего 77 см. При проецировании с удаления в 29 см можно получить 120-дюймовую картинку.

Говорится о высокой динамической контрастности, широком цветовом охвате и поддержке HDR10+. За оптимизацию качества изображения отвечает фирменная технология FAV. В оснащение входят три интерфейса HDMI, два порта USB 2.0 Type-A, гнездо для подключения сетевого Ethernet-кабеля и интерфейс S/PDIF. Габариты проектора составляют 608 x 389 x 140 мм. В качестве программной платформы применяется операционная система FengOS.

В настоящее время Xiaomi Fengmi 4K Max доступен для предварительного заказа на площадке онлайн-торговли JD. Стоимость составляет около 4128 долларов.