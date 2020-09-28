Xiaomi и Braun представили водонепроницаемую электробритву

На краудфандинговой площадке YouPin компания Xiaomi начала сбор средств на массовый выпуск компактной электробритвы Mijia Braun.

Устройство получило лезвия от именитого немецкого производителя и сетку с 899 отверстиями. Бритва оснащена двумя независимыми режущими головками с плавающей конструкцией, которые автоматически адаптируются к контурам лица. Двигатель вращается с частотой 7200 оборотов в минуту.

Заявленная автономность составляет до 40 минут, а уже после пяти минут зарядки гаджет может обеспечить один полноценный сеанс бритья. Полное восстановление емкости аккумуляторной батареи займет один час.

Электробритва полностью водонепроницаема и поддерживает как сухое, так и влажное бритье. Ее можно промывать под проточной водой.

На стадии коллективного финансирования Xiaomi Mijia Braun будет доступна по цене 29 долларов, после выхода цена увеличится до 37 долларов. Устройство поступит в продажу 14 октября.