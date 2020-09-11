Walmart тестирует доставку товаров дронами

Крупнейшая американская сеть супермаркетов Walmart запустила доставку продуктов и предметов домашнего обихода с помощью дронов. Автоматизированные дроны созданы израильским стартапом Flytrex Aviation и могут преодолевать расстояние около 10 км с грузом весом до 3 кг. Взлетают они с посадочной площадки возле магазина.

Пилотный проект начался в Фейетвилле, штат Северная Каролина, если результаты будут успешными, программа будет адаптирована и для других территорий. Таким образом Walmart пытается противостоять сервису Amazon Prime.

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Пока преимущество остается за Amazon, поскольку она получила разрешение от Федерального агентства гражданской авиации США (FAA) на коммерческую доставку грузов беспилотниками.

«Мы знаем — пройдет немного времени, и миллионы посылок будут доставляться с помощью дронов. Пока это все еще кажется нам научной фантастикой, но мы все больше расширяем способы использования новых технологий», — отметил в своем блоге старший вице-президент Walmart по клиентским программам Том Уорд (Tom Ward).

Walmart также зарегистрировала патенты на системы, которые помогут обеспечить безопасную высадку дронов на задние дворы клиентов.