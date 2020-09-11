Walmart тестирует доставку товаров дронами
Крупнейшая американская сеть супермаркетов Walmart запустила доставку продуктов и предметов домашнего обихода с помощью дронов. Автоматизированные дроны созданы израильским стартапом Flytrex Aviation и могут преодолевать расстояние около 10 км с грузом весом до 3 кг. Взлетают они с посадочной площадки возле магазина.
Пилотный проект начался в Фейетвилле, штат Северная Каролина, если результаты будут успешными, программа будет адаптирована и для других территорий. Таким образом Walmart пытается противостоять сервису Amazon Prime.
Пока преимущество остается за Amazon, поскольку она получила разрешение от Федерального агентства гражданской авиации США (FAA) на коммерческую доставку грузов беспилотниками.
«Мы знаем — пройдет немного времени, и миллионы посылок будут доставляться с помощью дронов. Пока это все еще кажется нам научной фантастикой, но мы все больше расширяем способы использования новых технологий», — отметил в своем блоге старший вице-президент Walmart по клиентским программам Том Уорд (Tom Ward).
Walmart также зарегистрировала патенты на системы, которые помогут обеспечить безопасную высадку дронов на задние дворы клиентов.