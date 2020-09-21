Власти США одобрили сделку TikTok с Oracle

Президент США Дональд Трамп объявил журналистам о своем одобрении сделки между сервисом TikTok и Oracle с Walmart.

Oracle и Walmart получат 20% акций в новой компании TikTok Global, которая будет отвечать за видеосервис в США. Штаб-квартира компании разместится в Техасе, в США будут созданы 25 тыс. рабочих мест. Одним из пяти членов совета директоров TikTok Global станет генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон (Doug McMillon).

Oracle станет «безопасным облачным провайдером» TikTok, на сервера компании будут перемещены данные 100 млн. американских пользователей TikTok. Walmart будет отвечать за электронную торговлю и рекламу.

ByteDance (владелец TikTok) сохранит за собой 80% акций TikTok Global. Американские регуляторы приняли довод китайской стороны о том, что 40% акций ByteDance принадлежат американским инвестиционным компаниям Sequoia Capital, General Altantic и Coatue Capital, поэтому технически TikTok Global будет на 53% принадлежать американским инвесторам.

В заявлении Oracle также отмечается, что TikTok Global выплатит более 5 млрд. долларов в департамент казначейства США.

Запрет на взаимодействие американских компаний с сервисом TikTok не успеет вступить в силу, так как сроки согласования сделки продлены на одну неделю.