Vivo V20 SE: тройная камера и быстрая зарядка на 33 Bт

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня V20 SE. Новинка стала третьей моделью линейки V20 Series.

Аппарат оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,44 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Hz и соотношением сторон 20:9. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в экран.

Смартфон функционирует на базе процессора Qualcomm Snapdragon 665, объединяющий восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 GHz и графический ускоритель Adreno 610. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 Gb.

Тройная основная камера устройства представлена датчиками с разрешением 48 Мп (f/1.8), 8 Мп (широкоугольная оптика) и 2 Мп (портретный объектив). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2,0) установлена в небольшом экранном вырезе. Аппарат поддерживает запись видео 4K @ 30 fps и различные функции постобработки снимков.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4100 мА·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки FlashCharge мощностью 33 Вт. В оснащение входят модули Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C, FM-тюнер. Габариты — 161,0 × 74,1 × 7,8 мм, вес — 171 гр. Смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 10 и фирменной оболочки Funtouch OS 11.

Аппарат будет доступен в цветовых исполнениях Oxygen Blue и Gravity Black. Стоимость Vivo V20 SE составляет ориентировочно 287 долларов.