Vivo объявила о старте инициативы Vision+ по развитию мобильной фотографии

Компания Vivo, в рамках специальной презентации, объявила о запуске Vision+, глобальной инициативы, направленной на создание экосистемы визуального контента. Проект призван продемонстрировать лидирующую позицию компании в разработке технологий мобильной фотографии.

В экосистему Vision+ войдет общественная образовательная инициатива в области фотографии Академия Vivo Vision+ и Федерация Фотографов Vivo Vision+. Академия планирует привлекать фотографов мирового уровня, чтобы проводить мастер-классы для любителей фотографии. В течение года Vivo намерена запустить открытые лекции, а также фотокурсы в колледжах и университетах.

Также Vivo объявила о партнерстве с National Geographic и запуске международного конкурса мобильной фотографии. Пользователи смартфонов со всего мира смогут продемонстрировать свои работы, лучшие из которых получат международные фотопремии. Тематика и этапы конкурса будут опубликованы на официальных сайтах партнеров. К участию будут приглашены ведущие мировые фотографы, такие как Стив МакКарри (Steve McCurry) и Майкл Халсбанд (Michael Halsband).

«В основе Vivo Vision+ лежит многолетняя приверженность нашего бренда технологиям и культуре мобильной фотографии. Мы стремимся дать как можно большему количеству людей средства визуального самовыражения и возможность документировать яркие моменты их жизни. И мы надеемся, что этот проект позволит познакомить пользователей с технологическими достижениями и визуально-эстетическими материалами», – отметил Майкл Чанг, генеральный бренд-менеджер Vivo, на мероприятии по запуску Vivo Vision+ в Пекине.