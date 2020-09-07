Vivo анонсировала улучшенный датчик изображения для смартфонов

Компания Vivo анонсировала новое поколение RGWB-датчиков камеры с повышенной чувствительностью. Особенность фотографий, полученных с помощью нового датчика, в том, что они сохраняют естественную цветопередачу, максимально приближенную к «живой» картинке.

В традиционных датчиках используются ячейки RGB с тремя типами светочувствительных элементов — красным, зеленым и синим, которые накрыты соответствующими светофильтрами. В изделиях RGBW (Red, Green, Blue, White) добавлены белые фотодиоды, лишенные фильтров. Данная технология позволяет сократить потери света и улучшить качество формируемых изображений.

По словам компании, новое поколение RGWB-датчиков позволяет повысить чувствительность на 160% по сравнению с традиционными датчиками. Кроме того, значительно увеличивается световой поток. Это обеспечивает возможность существенного улучшения результатов съемки в различных условиях освещения.

Vivo отмечает, что первые смартфоны с использованием нового датчика появятся во второй половине 2021 года.