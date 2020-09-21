Версия Skype 8.64 позволяет настраивать «реакции»

Корпорация Microsoft начала распространение новой версии приложения Skype.

Версия Skype 8.64 приносит одно полезное нововведение. Пользователи теперь смогут настроить «реакции». По нажатию на кнопку «Настроить» выдается панель, где можно выбрать эмодзи, которые пользователь хочет видеть в быстром доступе. Функция работает во всех версиях Skype для разных платформ.

Еще одно нововведение касается Skype для iOS. Теперь пользователи iOS-версии приложения могут обмениваться контентом с контактами Skype напрямую из панели общего доступа.