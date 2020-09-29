В Google Maps тестируется специальный автомобильный интерфейс

Компания Google запустила тестирование новой функции в Google Maps. Это специальный режим Car Mode с оптимизированным для использования во время вождения интерфейсом. Новый режим напоминает интерфейс, который применяется в Android Auto.

В Car Mode используются элементы интерфейса приложения Google Maps для Android Auto, включая крупные кнопки и оформление домашнего экрана. Основной экран с картами и навигацией остался без изменений. В нижней части экрана появились кнопки запуска Google Assistant и вызова меню. Нажав на последнюю, открывается список приложений, похожий на Android Auto. Предусмотрены большие кнопки (чтобы было удобно пользоваться за рулем) для звонков, сообщений, подкастов, YouTube Music и так далее.

По нажатию на каждую из них открывается соответствующее окно, тоже оптимизированное для водителя. По центру нижней панели у каждой страницы расположен логотип Google Maps для возврата на основной экран приложения.

Автомобильный режим Google Maps на данное время тестируется на избранных пользователей, это апдейт со стороны сервера и активируется самой компанией.