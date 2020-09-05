06.09.2020

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В Facebook Messenger ввели ограничение на пересылку сообщений

Facebook Messenger

Компания Facebook объявила о введении ограничения на пересылку сообщений в Messenger. Теперь сервис позволяет осуществлять одновременную отправку сообщений не более пяти пользователям или группам. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Ограничение было введено с целью противодействия распространению ложной информации и вредоносного контента. В частности, речь идет о ложной информации касательно коронавируса и предстоящих выборов президента США.

В июле аналогичное ограничение было введено в мессенджере WhatsApp, который также принадлежит Facebook. Мера была принята в связи с распространением ложной информации о коронавирусе.

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