В Epic Games Store стартовала раздача Into The Breach

На этой неделе Epic Games Store бесплатно отдает Into The Breach.

Into the Breach — это пошаговая стратегия, в которой игрокам надо управлять мехами, чтобы отразить инопланетную угрозу. Игру в феврале 2018 года выпустила студия Subset Games. Ее средняя оценка на Metacritic составила 90 баллов из 100.

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Раздача продлится до 10 сентября.

На следующей неделе бесплатными в EGS станут две игры — Railway Empire и Where The Water Tastes Like Wine.

А также началась раздача «Commander Lilith & the Fight for Sanctuary», акция продлится до 2 октября.

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Забрать DLC для Borderlands 2 можно пройдя по ссылке.