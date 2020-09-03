Успех азербайджанских школьников на международной олимпиаде

Компания Azercell Telekom оказала поддержку азербайджанским школьникам, которые успешно выступили на Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по информатике (APIO), проходившей с 14 по 21 августа в виртуальном формате.

Ученик XI класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве Образования Азербайджанской Республики Мурад Эйнизаде и ученик X класса Гянджинской городской общеобразовательной школы номер 15 имени М. Азизбекова Азиз Гусейнов завоевали на этом престижном соревновании бронзовую медаль.

Отметим, что подготовка школьников к международной олимпиаде по информатике проходила при непосредственном участии компании Azercell. М.Эйнизаде и А. Гусейнов в период подготовки к Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по информатике участвовали в организованных при поддержке Azercell тренингах.

APIO, считающаяся наиболее престижным международным соревнованием среди молодежи в области компьютерных наук, проводится с 2007 года. В этом году в соревновании принимали участие более 200 школьников из 33 стран. Конкурс в формате Международной Олимпиады по Информатике на этот раз был организован правительством Индонезии в режиме онлайн. В соревновании APIO принимали участие представители стран с западного Азиатско-Тихоокеанского региона.

Azercell Telecom всегда отличающийся своими инициативами, направленными на развитие молодежи уже не первый год, поддерживает также азербайджанских школьников участвующих в другом престижном соревновании — Международной Олимпиаде по Информатике. В прошлом году Azercell выступая в качестве Цифрового Спонсора 31-й Международной Олимпиады по Информатике, проводимой в Баку, обеспечил участников мобильным интернетом. Компания с 2017 года совместно с Министерством Образования организовывает специальные тренинги для школьников, готовящихся к участию в международных олимпиадах по информатике, помогает им развивать свой научный потенциал.