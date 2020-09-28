США ввели ограничения на экспорт продукции для крупного китайского чипмейкера SMIC

Министерство торговли США ограничили экспорт продукции для крупнейшего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), заявив, что существует «неприемлемый риск» использования поставляемого ему оборудования для выпуска военной продукции. Теперь американские компании, желающие поставлять технологии для SMIC, должны подавать заявки на получение индивидуальных экспортных лицензий. Об этом пишет Reuters.

Американские компании являются основными поставщиками оборудования для производства чипов. Санкции США могут отрезать SMIC от этих устройств, вынудив китайского чипмейкера обратиться к продуктам других производителей.

«Компания SMIC повторяет, что производит полупроводники и предоставляет услуги исключительно для гражданских и коммерческих конечных пользователей и применений. Компания не имеет отношений с китайскими военными и не производит продукцию для военных конечных пользователей или применений», — сообщает представитель SMIC.

Отраслевая организация Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), объединяющая ведущих поставщиков полупроводникового оборудования и материалов, считает, что санкции против SMIC навредят американской полупроводниковой промышленности. Местным производителям станет сложнее снабжать китайского чипмейкера, который ежегодно закупает полупроводниковое оборудование и материалы из США на сумму до 5 млрд. долларов.

Ситуация вокруг SMIC уже вызвала падение курса акций компании. В ходе утренних торгов на Гонконгской фондовой бирже ценные бумаги SMIC упали на 7,64%.