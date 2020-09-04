Ультрабуки ASUS ZenBook 13 и 14 получили процессоры Intel Tiger Lake

Компания ASUS на IFA 2020 представила ультрапортативные компьютеры ZenBook 14 (UX435EA/EG), ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/EGL), ZenBook 14 (UX425) и ZenBook 13 (UX325). Все модели получили процессоры Intel Core 11-го поколения.

Новинки в максимальной конфигурации оснащаются процессором Core i7-1165G7 с тактовой частотой до 4,7 GHz. Объем оперативной памяти LPDDR4x в зависимости от модели составляет 8, 16 или 32 Gb. Есть возможность установки твердотельного накопителя PCIe NVMe M.2 SSD вместимостью до 1 Tb.

Ноутбук ZenBook 14 (UX435EA/EG) оснащен 14-дюймовым экраном Full HD с частотой обновления 60 Hz, а также встроенной графикой Iris Xe (UX435EA) или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450 (UX435EG). Имеется дополнительный дисплей ScreenPad в тачпаде для многозадачной работы. Вес составляет 1,19 кг.

Модель ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/EGL) будет доступна в конфигурациях с процессорами Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe (UX435EAL) или NVIDIA GeForce MX450 (UX435EGL). Дисплей занимает 92% площади крышки и имеет 100% охвата цветового пространства sRGB. Имеется панель NumberPad 2.0. Вес — всего 980 гр.

Модели ZenBook 14 (UX425) и ZenBook 13 (UX325) оборудованы экраном NanoEdge размером 14 и 13,3 дюйма формата Full HD (для старшей версии также доступна панель Quad HD). Имеется цифровой блок NumberPad 2.0, встроенный в тачпад. Весят ноутбуки 1,13 и 1,07 кг соответственно.

В оснащение всех устройств входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, инфракрасная камера с поддержкой Windows Hello, интерфейсы Thunderbolt 4 USB-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A и HDMI. Используется операционная система Windows 10.

Стоимость новинок будет названа позднее. В продажу ультрабуки поступят в ноябре.