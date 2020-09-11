11.09.2020

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Ubisoft анонсировала ремейк Prince of Persia: The Sands of Time

Ubisoft Prince of Persia

Игра Prince of Persia впервые была представлена в 1989 году. С тех пор было выпущено большое количество продолжений.

Выпуск Prince of Persia: The Sands of Time состоялся в 2003 году. Компания Ubisoft сообщила, что ремейк станет доступен 21 января 2021 года. Разработчики обещают обновленную графику, новые модели персонажей, улучшенные кат-сцены, более современные анимации, свежий саундтрек, и полную переозвучку. А также Ubisoft отмечает, что переработала боевую систему, чтобы та соответствовала современным стандартам.

При прохождении игры геймеры смогут разблокировать в экшене оригинальную игру Prince of Persia 1989 года. И она при этом будет полностью проходимой.

Игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и PC (где она будет доступна в Uplay, Uplay+ и Epic Games Store).

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