TWS-наушники Bose получили передовую систему шумоподавления

Компания Bose представила новые модели полностью беспроводных наушников. Ими стали флагманские наушники QuietComfort Earbuds и Sports Earbuds.

Bose QuietComfort Earbuds поддерживают 11 уровней шумоподавления, настроить которые можно через фирменное мобильное приложение. По заверениям производителя, это самые эффективные внутриканальные наушники с шумоподавлением из когда-либо существовавших. Благодаря продвинутой системе микрофонов они способны реагировать на внешние звуки менее чем за долю миллисекунды.

Время автономной работы QuietComfort Earbuds достигает 6 часов. Кроме того, зарядный кейс позволяет дважды полностью зарядить наушники, что в общей сложности обеспечивает до 18 часов прослушивания музыки. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.1.

Bose Sports Earbuds внешне очень похожи на QuietComfort Earbuds. Они оснащены таким же фирменным креплением StayHear Max, обеспечивающим более надежную посадку в ухе. Без подзарядки Sports Earbuds работает до 5 часов, а еще 10 часов с учетом комплектного кейса. Подробные технические характеристики пока не раскрываются.

Обе модели защищены от воды по стандарту IPX4.

Наушники поступят в продажу 29 сентября по цене 279 долларов за модель QuietComfort Earbuds и 179 долларов за Sports Earbuds.