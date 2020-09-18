18.09.2020

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Турция успешно испытала первый отечественный «летающий автомобиль» Cezeri

Cezeri

Турецкая компания Baykar Makina объявила об успешном проведении первых летных испытаний «летающего автомобиля» Cezeri. Автомобиль назван в честь Исмаила аль-Джазари (Ismail al-Jazari), известного мусульманского инженера и эрудита XII века.

Сообщается, что Cezeri, спроектированный и изготовленный турецкими инженерами, поднялся на высоту 10 метров в ходе летных испытаний прототипа массой 230 кг.

«В ближайшее время мы планируем создать более совершенные прототипы и будем выполнять полеты с человеком на борту», — заявил Сельчук Байрактар (Selcuk Bayraktar), главный технический директор компании.

В перспективе «летающий автомобиль» Cezeri сможет подниматься на высоту до двух тысяч метров, развивая при этом скорость до 100 км/час. Чтобы достигнуть стадии коммерциализации, Cezeri потребуется около 10-15 лет.

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