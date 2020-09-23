Tesla представила новый аккумулятор формата 4680

Tesla провела ежегодное мероприятие Tesla Battery Day, во время которого было рассказано о планах компании на ближайшие годы.

Генеральный директор компании Илон Маск (Elon Musk) и вице-президент по технологиям Дрю Баглино (Drew Baglino) представили новую батарею формата 4680. Если сравнивать с ныне используемыми ячейками, она хранит в пять раз больше энергии и обеспечивает в шесть раз больше мощности, что дает 16% прироста запаса хода. Эффективность производственного процесса нового элемента снизит цену за кВт⋅ч на 14%.

Батареи 4680 (размеры — 46 мм на 80 мм) имеют цилиндрическую форму. Новый форм-фактор содержит меньшее количество элементов, соответственно такие аккумуляторы проще и дешевле производить. Традиционные батареи включают в себя три основных компонента: анод, катод и разделитель, плюс к этому используются специальные элементы (контактные пластины), которые позволяют выводить энергию на внешний источник. Tesla же удалось избавиться от этих дополнительных элементов, создав бесконтактную технологию. Кроме того, инженеры добились меньшего тепловыделения аккумуляторов 4680.

Ячейка, которая уже производится на пилотном заводе компании во Фримонте, является большим прорывом автопроизводителя в стремлении компании создать более доступный электромобиль

На все необходимые испытания и подготовку к массовому изготовлению аккумуляторов понадобится около года, после чего Tesla начнет использовать их в своих электрокарах.