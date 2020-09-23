23.09.2020

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Tesla представила элекромобиль Model S Plaid

Tesla Model S Plaid

На Tesla Battery Day Илон Маск (Elon Musk) поделился подробностями о новом высокопроизводительном автомобиле Model S Plaid.

Электромобиль будет иметь запас хода более 837 км, максимальную скорость 322 км/ч, ускорение от 0−96 км/ч менее чем за 2 секунды и время четверти мили менее чем за 9 секунд, что делает его самым мощным на сегодняшний день в линейке моделей компании. Электрокар имеет полный привод и оборудован тремя электродвигателями суммарной мощностью 1100 л.с.

Маск не стал подробно рассказывать о новой модели, но сообщил, что команда Tesla была на гоночной трассе Laguna Seca на прошлых выходных и они проехали круг за 1 минуту 30,3 секунды, добавив, что они ожидают, что смогут сократить это время еще на несколько секунд.

«Мы уверены, что Model S Plaid покажет лучшее время трека среди всех серийных автомобилей. В любом виде. Двухдверный или какой-либо другой», — заявил Маск.

Tesla Model S Plaid станет доступен покупателям в конце 2021 года. Предварительный заказ можно оформить уже сейчас, от 139 тыс. долларов.

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