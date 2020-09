Tesla представила элекромобиль Model S Plaid

На Tesla Battery Day Илон Маск (Elon Musk) поделился подробностями о новом высокопроизводительном автомобиле Model S Plaid.

Электромобиль будет иметь запас хода более 837 км, максимальную скорость 322 км/ч, ускорение от 0−96 км/ч менее чем за 2 секунды и время четверти мили менее чем за 9 секунд, что делает его самым мощным на сегодняшний день в линейке моделей компании. Электрокар имеет полный привод и оборудован тремя электродвигателями суммарной мощностью 1100 л.с.

The only thing beyond Ludicrous is Plaid

— Tesla (@Tesla) September 23, 2020