Tesla объявила о выпуске электромобиля за 25 тыс. долларов в течение 3 лет

На мероприятии Tesla Battery Day директор компании Илон Маск (Elon Musk) и вице-президент по технологиям Дрю Баглино (Drew Baglino) обрисовали план по сокращению затрат на производство аккумуляторов, что, по их мнению, позволит Tesla вывести на рынок электромобиль стоимостью 25 тыс. долларов в течение трех лет.

«Tesla создаст привлекательный электромобиль за 25 тыс. долларов, который также будет полностью автономным», — заявил Илон Маск.

Маск не впервые упоминает про более доступную Tesla, но это первый раз, когда сообщается о графике ее запуска. Остается неизвестным, в какой стране или странах она будет разрабатываться, поскольку Центры исследований и разработок Tesla будут расположены в США, Китае, Германии и, по последней информации в Индии.

Электрический автомобиль за 25 тыс. долларов наверняка подтолкнет пользователей покупать электромобили, особенно если учесть более низкие эксплуатационные расходы и меньшие затраты на обслуживание по сравнению с обычными автомобилями.

На данное время самый «дешевый» электромобиль компании — это Model 3 за 38 тыс. долларов.