25.09.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомНовости операторовСтартует новый сезон конкурса Breyn Rinq с главным спонсорством Nar

Стартует новый сезон конкурса Breyn Rinq с главным спонсорством Nar

Nar

Стартует 16-й сезон Breyn Rinq — самого интересного и рейтингового интеллектуального соревнования в стране при генеральном спонсорстве Nar. Nar, всегда уделяющий особое внимание интеллектуальному развитию молодежи, уже 8 лет является главным спонсором конкурса Breyn Rinq. В этом сезоне к борьбе присоединились 16 команд, представляющих 6 регионов и 6 университетов страны. Конкурс будет транслироваться по телеканалу İctimai каждую пятницу в 19:50.

Особенность сезона этого года в том, что соревнования должны проводится в соответствии с условиями пандемии. Таким образом, в каждом выпуске соревноваться будут всего две команды без участия зрителей. Кроме того, каждый член команды и сотрудники, участвующие в соревнованиях, перед съемками должны пройти тест на COVID-19.

Отметим, что победители кубка “Bilik” и кубка “Nar”, учрежденного “Nar”, получают право бороться за звание чемпиона Азербайджана. В этом сезоне команды разыграют кубок “Bilik”. Команда, выигравшая кубок “Bilik”, сразится с командой “Nar”, выигравшей кубок “Nar” в прошлом сезоне, за звание чемпиона Азербайджана по Breyn Rinq 2020.

ТЕГИ:
ESET: киберпреступники ищут новые способы шантажировать пользователей
Представлена камера Canon EOS C70
Новости по теме
Новости операторов
Nar наградил абитуриентов, набра
Новости операторов
Число пользователей “Nar+” превы
Новости операторов
Объявлены победители конкурса «Г
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!