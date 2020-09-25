Стартует новый сезон конкурса Breyn Rinq с главным спонсорством Nar

Стартует 16-й сезон Breyn Rinq — самого интересного и рейтингового интеллектуального соревнования в стране при генеральном спонсорстве Nar. Nar, всегда уделяющий особое внимание интеллектуальному развитию молодежи, уже 8 лет является главным спонсором конкурса Breyn Rinq. В этом сезоне к борьбе присоединились 16 команд, представляющих 6 регионов и 6 университетов страны. Конкурс будет транслироваться по телеканалу İctimai каждую пятницу в 19:50.

Особенность сезона этого года в том, что соревнования должны проводится в соответствии с условиями пандемии. Таким образом, в каждом выпуске соревноваться будут всего две команды без участия зрителей. Кроме того, каждый член команды и сотрудники, участвующие в соревнованиях, перед съемками должны пройти тест на COVID-19.

Отметим, что победители кубка “Bilik” и кубка “Nar”, учрежденного “Nar”, получают право бороться за звание чемпиона Азербайджана. В этом сезоне команды разыграют кубок “Bilik”. Команда, выигравшая кубок “Bilik”, сразится с командой “Nar”, выигравшей кубок “Nar” в прошлом сезоне, за звание чемпиона Азербайджана по Breyn Rinq 2020.