Стартовала 7-я международная виртуальная конференция «womENcourage», проводимая при «Золотом спонсорстве» и цифровом партнерстве Azercell

Под девизом «Равенство имеет две стороны» начала работу 7-я международная виртуальная конференция «womENcourage», пропагандирующая роль женщин в информатике. В этом году онлайн-конференция проходит в Университете АДА, при организационной поддержке данного университета и «ACM-W» Европы. К виртуальной конференции, проходящей при цифровом партнерстве и «Золотом спонсорстве» ООО «Azercell Telekom», а также при поддержке Бюро конгрессов Азербайджана, подключились сотни участников со всего мира.

На открытии «womENcourage» с приветственной речью выступили новоизбранный президент ACM, профессор Габриэле Коцис, проректор по академическим вопросам Университета ADA Вафа Каздал и председатель Европейской организации «ACM-W» Рут Леннон.

В первый день конференции, представители крупнейших телекоммуникационных компаний мира представили доклады на тему «Большие перспективы аналитики больших данных». В последующие дни международного мероприятия, которое продлится четыре дня, наряду с презентациями на тему «Искусственный интеллект: от алгоритмов к этике» будут проведены также панельные дискуссии.

В программу конференции включены презентации исследовательских работ бакалавров, магистров и докторантов. Так, на «womENcourage» будут представлены 30 постеров студентов, представляющих 17 стран из 5 континентов мира.

В третий день мероприятия, для участников «womENcourage 2020» будет организована карьерная ярмарка. Студентам-участникам мероприятия, предоставится возможность встретиться в личном кабинете с представителями различных технологических компаний для получения имеющихся в базе вакансий. Компания Azercell, также, в свою очередь, представит юным участникам информацию о своих вакансиях, на которые они смогут подать.

В завершении работы международной конференции, пропагандирующей профессионализм и гендерный баланс среди людей занятых в сфере Информатики, начнется хакерский марафон «hakathon», в котором примет участие порядка 100 человек. В ходе хакафона хакерские команды будут соревноваться в создании функционального прототипа технологического решения проблемы, взятой из реальной жизни. Рагим Ахмедов, руководитель отдела Дата Инженерии Департамента Big Data и Аналитики Azercell, примет участие в этом конкурсе в качестве члена жюри.

Популярное международное мероприятие «womENcourage», в этот раз состоявшееся при цифровом партнерстве и «Золотом спонсорстве» Azercell, ежегодно проводится в различных странах мира. Прежние встречи мероприятия состоялись в Италии, Сербии, Испании, Австрии, Швеции и Объединенном Королевстве. «womENcourage», собирая вместе женщин, учащихся или работающих в технических направлениях, а также всех, кто старается привлечь девушек в сферу информатики, помогает их индивидуальному развитию. Участники данной конференции знакомятся с опытом известных специалистов в сфере информатики, приобретают практические знания, а также получают возможность представить себя.

Наряду с этим, конференция помогает женщинам, представленным в сфере информатики, трудоустроиться и получить карьерный рост.

Отметим, что Azercell Telekom выступает в Азербайджане инициатором и исполнителем ряда социальных проектов, направленных на развитие, повышение знаний и навыков школьников и студентов в различных сферах образования, в особенности, в области информатики. Азербайджанские школьники, при поддержке Azercell Telekom, успешно выступили на Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по информатике (APIO), проведенной в виртуальном формате 14-21 августа этого года, и завоевали бронзовую медаль в этом престижном соревновании. Azercell ежегодно поддерживает участие азербайджанских школьников в Международной олимпиаде по информатике, считающейся самым престижным соревнованием в области компьютерных знаний. Вот уже несколько лет, как в рамках своей стипендиальной студенческой программы, компания предоставляет ежемесячные стипендии отличившимся студентам ИКТ факультетов местных вузов. Azercell также выступает в качестве спонсора соревнования «Hackathon», проводимого при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.

7-ая международная виртуальная конференция «womENcourage» продлится до 27 сентября 2020-го года. Более подробную информацию о мероприятии можно получить по следующей ссылке: https://womencourage.acm.org/2020/.