25.09.2020

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Список смартфонов, которые получат оболочку Realme UI 2.0

Realme UI 2.0

Компания Realme несколько дней назад представила свою новую оболочку Realme UI 2.0, основанную на Android 11.

Открытое бета-тестирование новой версии программной оболочки стартует к концу октября, а стабильная ревизия прошивки появится в ноябре текущего года. Первыми новую прошивку получат владельцы смартфонов Realme X50 Pro 5G.

Список устройств, которые получат Realme UI 2.0:

  • Сентябрь 2020: Realme X50 Pro 5G;
  • Ноябрь 2020: Realme 7 Pro, Realme Narzo 20;
  • Декабрь 2020: Realme 6 Pro, Realme 7, Realme Narzo 20 Pro, Realme X2 Pro;
  • Январь 2021: Realme X3, Realme X3 SuperZoom, Realme X2, Realme 6, Realme C12, Realme C15;
  • Февраль 2021: Realme 6i, Realme Narzo 10;
  • Март 2021: Realme C3, Realme Narzo 10A;
  • Второй квартал 2021: Realme X, Realme XT, Realme 3 Pro, Realme 5 Pro, Realme Narzo 20A.

В новой версии пользователи получат новые возможности для кастомизации внешнего вида системы, включая установку сторонних пакетов иконок и звуковых эффектов. Стали доступны расширенные настройки функции Always on Display, включающие пять различных тем. Появится улучшенная темная тема, инструменты для блокировки спам-звонков и многое другое.

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