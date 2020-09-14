SpaceX запустит прототип корабля Starship на высоту 18 км

Компания SpaceX, после двух тестовых «прыжков» прототипа космического корабля Starship на высоту 120 м, готовится к более серьезному испытанию — полету на 60 тыс. футов (около 18,3 км). Об этом сообщил в Twitter глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk).

Как и в предыдущих тестах, испытания состоятся на космодроме компании (штат Техас). Разработка прототипа корабля с кодовым названием SN8 будет завершена через неделю. По словам Маска, в отличие от более ранних прототипов SN5 и SN6, он будет оснащен полноценным носовым обтекателем и закрылками, необходимыми для тестового запуска на большие высоты.

SN8 также пройдет через все этапы тестирования, включая тест на статический прожиг двигателей и другие наземные проверки. Далее пройдут еще одни статические огневые испытания двигателя, прежде чем в конечном итоге будет совершена попытка запустить прототип на высоту более 18 км и произвести его управляемую посадку.

Точная дата запуска SN8 пока неизвестна, но SpaceX запросила разрешение на высотный полет еще в начале февраля текущего года.