Сообщения Instagram Direct объединили с Facebook Messenger

Еще в начале прошлого года генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) говорил о интеграции Messenger, Instagram Direct и WhatsApp в единую платформу обмена сообщениями с поддержкой сквозного шифрования.

Команда Facebook сообщает, что теперь сообщения Instagram Direct и Facebook Messenger интегрированы между собой.

В дополнение к запуску возможности обмена сообщениями между пользователями, сервис Instagram Direct скоро получит большое обновление, позаимствовав ряд функций у Facebook Messenger.

Новые инструменты Instagram для обмена сообщениями включают исчезающие сообщения, селфи-стикеры, настраиваемые эмодзи и цвета чатов, новые способы блокировки нежелательных сообщений, а также совместный просмотр роликов во время видеозвонков. Пользователи Instagram и Facebook Messenger смогут искать профили в обеих базах одновременно.

Новые функции Instagram и Facebook Messenger уже начали распространяться в нескольких регионах.