Sony провела презентацию PlayStation 5: цены и даты выхода

Компания Sony провела вторую по счету презентацию PlayStation 5, на которой объявила цены и даты начала продаж самих консолей, а также представила несколько новых игр и продемонстрировала свежий геймплей уже анонсированных игровых тайтлов.

Как было известно, PlayStation 5 выйдет в двух вариантах: c Blu-ray-дисководом и без него, в так называемой Digital Edition-версии (установка игр на нее возможна только через магазин PlayStation Store).

Стоимость PlayStation 5 с дисководом составит 499 долларов. Версия приставки без дисковода — 399 долларов. 12 ноября обе версии поступят в продажу в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. А 19 ноября приставки выйдут по всему миру. Старт предзаказов у отдельных ритейлеров запланирован на 17 сентября.

Со стартом продаж новой консоли подписчики PS Plus на обеих системах получат доступ к PS Plus Collection. Это курируемый список игр для PS4, куда на старте продаж PS5 войдут Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 и Uncharted 4: A Thief’s End.



Библиотека сервиса будет периодически обновляться.