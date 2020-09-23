Смартфоны Vivo V20 и V20 Pro получили 44 Мп селфи-камеру

Компания Vivo представила два смартфона линейки V20 – это модели V20 и V20 Pro. 24 сентября также будет представлена модель Vivo V20 SE.

Полный набор характеристик модели Vivo V20 пока не разглашаются, на текущий момент известно, что она оснащена процессором Snapdragon 720G, тройной основной камерой с 64 Мп основным модулем, фронтальной камерой разрешением 44 Мп и аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой 33 Вт зарядки.

Технические характеристики V20 Pro доступны полностью. Модель оснащена 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+. В верхней части экрана имеется достаточно широкий по современным меркам вырез, в котором разместились сразу две фронтальных камеры. Главный модуль включает 44 Мп сенсор и поддерживает фокусировку по глазам. Вторая камера – 8 Мп сверхширокоугольная с обзором 105 градусов.

Аппарат работает на базе процессора Snapdragon 765G. Оперативной памяти доступно 8 Gb, встроенной — 128 Gb. Для отвода тепла служит система охлаждения на базе испарительной камеры.

Основная камера состоит из трех модулей: 64 Мп, 8 Мп сверхширокоугольный (который также выполняет роль макро модуля при съемке с расстояния 2,5 см от объекта) и 2 Мп монохромная камера. Для камеры заявлена поддержка большого количества режимов съемки, включая Super Night Mode, Tripod Mode, Motion Autofocus, 3D Sound Tracking, Dual-View Video, Portrait Video, 240 FPS Slo-Mo Selfie Video.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, поддерживается 33 Вт проводная зарядка. В оснащение входят: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, два слота для SIM-карт, порт USB-C. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Работает смартфон под управлением Android 10 и фирменной оболочки FunTouch OS 11.

Смартфон Vivo V20 Pro поступит в продажу с 30 сентября в трех расцветках корпуса: Sunset Melody, Midnight Jazz и Moonlight Sonata. Стоимость составляет 480 долларов.