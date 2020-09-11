Смартфоны Huawei получили новый поисковик

На конференции разработчиков Huawei Developer Conference 2020, Чжан Пингань (Zhang Pingan), президент Huawei Consumer Business Cloud Services, объявил об официальном запуске поисковой системы Huawei, благодаря которой пользователи устройств Huawei и Honor полностью забудут о поисковике Google.

Поисковик охватывает более 170 стран и регионов и поддерживает более 50 языков.

На данное время «Умный поиск» на смартфонах Huawei может работать в нескольких категориях: