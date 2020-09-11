Смартфоны Huawei получили новый поисковик
На конференции разработчиков Huawei Developer Conference 2020, Чжан Пингань (Zhang Pingan), президент Huawei Consumer Business Cloud Services, объявил об официальном запуске поисковой системы Huawei, благодаря которой пользователи устройств Huawei и Honor полностью забудут о поисковике Google.
Поисковик охватывает более 170 стран и регионов и поддерживает более 50 языков.
На данное время «Умный поиск» на смартфонах Huawei может работать в нескольких категориях:
- «Местный» может искать контакты, текстовые сообщения, заметки и прочее;
- «Интегрированный» поиск по всем категориям, включая новости, видео, музыку, приложения и так далее;
- Поиск в Интернете соответствует Baidu;
- «Приложения» конкретно для поиска приложений;
- «Видео» и «Музыка» выполняют поиск в Huawei Video и Huawei Music соответственно.