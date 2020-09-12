Смартфон среднего уровня OPPO A32 за 175 долларов

Компания OPPO представила недорогой смартфон A32, оснащенный 6,5” экраном с разрешением 1600х720 пикселей и частотой обновления 90 Hz. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. Аппарат базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 460 с графикой Adreno 610, имеет 4 или 8 Gb оперативной памяти LPDDR4x и 128 Gb встроенной памяти. Также есть слот для карт памяти формата microSD.

16 Мр фронтальная камера с максимальной диафрагмой f/2.0 располагается в небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана. На тыльной стороне находятся сканер отпечатков пальцев и тройная камера с 13 Мр основным модулем с диафрагмой f/2.2, и два 2 Мр сенсора.

Есть модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, FM-тюнер, 3,5 мм аудиоразъем, а также порт USB Type-C. Размеры новинки составляют 163,9х75,1х8,4 мм, а вес равен 186 гр. Питание аппарат получает от аккумулятора емкостью 5000 мА·ч. Поддерживается зарядка мощностью 18 W.

Смартфон работает под управлением операционной системы ColorOS 7.2 на базе Android 10. Цена модели с 4 Gb оперативной памяти составляет 175 долларов. Версия с 8 Gb оперативной памяти оценена в 220 долларов.