Смартфон LG K42 получил необычное исполнение задней панели

Компания LG представила смартфон среднего уровня LG K42. Особенностью модели стал необычный дизайн задней крышки, который предусматривает возможность смены специальных дизайнерских наклеек, представленных LG как Unique Wave Pattern. Аппарат соответствует военному стандарту MIL-STD-810G.

Новинка получила 6,6-дюймовый дисплей с разрешением HD+. Применен процессор MediaTek Helio P22: он объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, встроенной – 64 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 13 Мп, 5 Мп и парой 2 Мп сенсоров. В отверстии по центру верхней части экрана размещена селфи-камера разрешением 8 Мп. Устройство получает питание от аккумулятора емкостью 4000 мА·ч.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi, Bluetooth 5.0, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 76,7 × 165,0 × 8,4 мм, вес — 182 гр. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. На устройство установлена операционная система Android 10 с надстройкой LG UX.

Стоимость и дата начала продаж смартфона LG K42 будут объявлены позднее.