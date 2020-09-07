07.09.2020

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Представлены smart-телевизоры Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition стоимостью от 185 долларов

Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition

Компания Xiaomi представила доступные smart-телевизоры Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition с диагональю 32 и 43 дюйма.

Младшая версия обладает разрешением HD (1366 × 768 точек), старшая — Full HD (1920 × 1080 пикселей). Дисплей занимает соответственно 93% и 95% площади панелей. Угол обзора в обоих случаях достигает 178 градусов.

Телевизоры оснащены четырехъядерным процессором Amlogic Cortex-A53 с тактовой частотой 1,5 GHz и графическим ускорителем Mali-450 MP3. Объем оперативной памяти составляет 1 Gb, емкость встроенного флеш-накопителя — 8 Gb.

В качестве программной платформы применяется операционная система Android TV 9 с фирменной надстройкой PatchWall. Имеются адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) и Bluetooth 4.2, три разъема HDMI, два порта USB 2.0, RJ45 и 3,5-мм разъем для наушников. В оснащение старшей модели также входит оптический выход. Оба телевизора получили аудиосистему со стереофоническими динамиками мощностью 2 × 10 Вт, встроенный плеер Chromecast, поддержку Google Assistant и Google Data Saver.

Стоимость младшей модели Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition составляет ориентировочно 185 долларов, старшей — около 315 долларов.

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