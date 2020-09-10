Smart-часы Huawei Watch GT 2 Pro: титановый корпус, 2 недели автономности и беспроводная зарядка

Компания Huawei на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference представила smart-часы Watch GT 2 Pro.

Новинка выполнена в водонепроницаемом корпусе из титанового сплава и имеет керамическое основание. Часы получили круглый 1,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 454 x 454 пикселей, прикрытый устойчивым к царапинам сапфировым стеклом. Есть две кнопки для навигации по интерфейсу.

Huawei Watch GT 2 Pro умеют отслеживать частоту сердечного ритма в режиме реального времени, насыщение крови кислородом (SpO2), уровень стресса, мониторинг сна и т.д. Поддерживается 100 режимов тренировок, включая катание на лыжах и игру в гольф. Часы умеют не только оповещать о входящих звонках и сообщениях, но и отображать время восхода и захода солнца, фазы луны, время приливов и другую информацию о погоде.

Заявленное время автономной работы от аккумулятора емкостью 455 мАч — 14 дней в режиме обычного использования и до 30 часов при постоянном отслеживании местоположения. Есть поддержка беспроводной зарядки. В новинке используется Bluetooth 5.1, модуль GPS. Габариты составляют 46,7 х 46,7 х 11,4 мм. Работает модель под управлением фирменной операционной системы LiteOS.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Smart-часы Huawei Watch GT 2 Pro поступят в продажу в двух версиях.

Версия Sport будет стоить 329 евро, а модель Classic с кожаным ремешком – 349 евро.

В рамках своей презентации Huawei также объявила о запуске на рынке ЕС умных часов Watch Fit, представленных в конце августа.