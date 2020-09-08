Следующая выставка Bakutel состоится в 2021 году

26-я Международная Выставка и Конференция Bakutel, которая должна была состояться в декабре 2020 года, перенесена на 2021 год. Организаторы Bakutel в лице компании Caspian Event Organisers объявили, что событие отменено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Мероприятие изначально планировалось провести с 2 по 4 декабря 2020 года. Согласно недавнему заявлению, опубликованному на официальной странице Bakutel в Facebook, выставка Bakutel теперь пройдет с 1 по 3 декабря 2021 года.

Следует отметить, что пандемия коронавирусной инфекции оказала значительное влияние на многие выставки, которые вынуждены переводить свои площадки в виртуальный формат или очень серьезно ограничивать участие гостей и прессы, как это сделала на прошлой неделе выставка IFA 2020.