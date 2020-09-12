Сегодня отмечается день программиста! Почему?

Неофициально день программиста отмечают в 256-й день года. Эта дата попадает на 13 сентября в обычный год и 12 сентября — в високосный. Вряд ли необходимо объяснять, что 256 — это 2 в 8-й степени, где 2 означает двоичную систему исчисления, а 8 — количество битов в байте. Также это максимально возможное число в системе с 8-битным кодированием и самая большая целая степень числа 2, не превышающая число дней в году.

Кто-то говорит, что праздник следует отмечать 10 декабря — в день рождения первой программистки Ады Августы Байрон Кинг, графини Лавлейс. Или же 19 июля, когда Ада закончила первую в мире программу для вычислительной машины.

Web-программисты могут праздновать 4 апреля, потому что 4.04 выглядит как код ошибки клиента, который означает, что файл или страница не найдены. Это еще и день Святого Исидора Севильского — католического святого, которого Папа Римский Иоанн Павел II в 2003 году назначил покровителем интернета и пользователей компьютера. Исидор Севильский был очень образованным для своего времени человеком и даже написал одну из первых энциклопедий — «Этимологию», которая состояла из 20 томов. Также в этот день в 1975 году была основана компания Microsoft.

Государственным праздником День программиста объявлен только в России, но его также отмечают и в других странах СНГ, Европы и даже в Америке.