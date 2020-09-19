19.09.2020

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Samsung запускает производство фильма в формате 8K, снятого на смартфоны Galaxy

Samsung

Компания Samsung Electronics объявила о начале производства художественного фильма в разрешении 8K с использованием смартфонов серии Galaxy. Цель проекта — продвижение 8K-контента и соответствующей экосистемы среди потребителей.

Компания уже провела переговоры с режиссером и актерами будущего романтического фильма «Untact» (Нетронутый) и поделилась с журналистами информацией о съемочном процессе. По словам Samsung, весь видеоряд, за исключением некоторых сцен, будет записываться на камеры смартфонов Galaxy S20 и Galaxy Note20 в разрешении 8K с соотношением сторон 16:9.

В следующем месяце Samsung планирует открыть в Сеуле два мини-кинотеатра для демонстрации нового фильма на QLED-панели. Также можно будет посмотреть фильм онлайн, в том числе на YouTube.

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