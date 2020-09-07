Samsung поставит Verizon оборудование 5G на сумму в 6,6 млрд. долларов

Компания Samsung Electronics объявила, что заключила контракт на поставку телекоммуникационного оборудования 5G для американского оператора связи Verizon Communications на сумму 6,6 млрд. долларов, об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Контракт подразумевает обязательства Samsung Electronics поставлять и обслуживать оборудование для сетей 5G сроком до 30 декабря 2025 года включительно.

Найти замену оборудованию Huawei Technologies для многих операторов связи оказалось не так просто, поскольку китайская компания контролирует 28% рынка. Европейские Nokia и Ericsson, которые сообща контролируют около 29% рынка, не могут охватить всех бывших клиентов Huawei, поэтому для Samsung Electronics контракт с Verizon стал закономерным следствием американских санкций.

Samsung не входит в пятерку крупнейших поставщиков, доля профильной выручки Samsung не превышает 1,8%. Вполне вероятно, что без санкций против Huawei подобная сделка могла и не состояться. Из-за проблем Huawei в этой ситуации могут выиграть все конкуренты китайского гиганта. Например, власти Великобритании рассматривают возможность привлечения японских производителей телекоммуникационного оборудования 5G-сетей .